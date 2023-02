Kloster Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Ruhe gönnen Beliebte Auszeit im Kloster Von dpa | 12.02.2023, 16:45 Uhr

Mal eine Auszeit nehmen, von allem, was grade in der Welt so los ist. Mal wieder richtig tief durchatmen, die Augen schließen und sich ausruhen. Das erhoffen sich manche Erwachsene von einem Aufenthalt in einem Kloster. Oft wollen sie gleich ein paar Tage bleiben. Für eine solche Auszeit gibt es deswegen in vielen Klöstern lange Wartelisten.