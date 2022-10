Betroffene von Cybermobbing fühlen sich oft hilflos und traurig. Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Beleidigungen im Klassen-Chat Was ist Cybermobbing und was kann man dagegen tun? Von dpa | 12.10.2022, 15:24 Uhr | Update vor 53 Min.

Von anderen beleidigt oder bloßgestellt zu werden, ist keine Kleinigkeit. Passiert das einem Kind häufig, kann das schlimme Folgen haben. Vielen Kindern geht es so beim Cybermobbing. Was das ist und was dagegen helfen kann, liest du hier.