Robert Habeck Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Robert Habeck besucht Kiew Beim Wiederaufbau der Ukraine helfen Von dpa | 03.04.2023, 11:53 Uhr

Früh am Morgen erreichte der Zug die Stadt Kiew in der Ukraine. Der Politiker Robert Habeck ist am Montag in das Land gereist, das seit über einem Jahr von Russland angegriffen wird. Sein Besuch soll ein Zeichen sein und den Ukrainerinnen und Ukrainern Hoffnung geben. Das sagte Robert Habeck bei seiner Ankunft am Bahnhof.