Manchmal hat man Glück und findet auf dem Boden etwas Geld, weil jemand eine Münze verloren hat. Aber was macht man, wenn es keine Euro-Münze ist, sondern etwas viel Älteres? Das ist dem neunjährigen Bjarne aus Bremen passiert. Am Freitag wurde sein Fund vorgestellt.



Letztes Jahr im Sommer hat Bjarne beim Buddeln etwas in der Erde gefunden. Es war rund und flach, erzählt er. „Ich wusste natürlich erst mal nicht, was es ist.“ Bjarne nahm das Fundstück mit nach Hause und zeigte es seinen Eltern. „Ich schleppe häufig ganz viel Kram an. Ich habe auch eine riesige Stein-Sammlung“, sagt er.



Dass es sich bei diesem Fund um eine besondere Münze handeln könnte, daran haben sie zuerst nicht gedacht. Trotzdem schickte der Schüler eine E-Mail mit Fotos seines Fundes an die Landes-Archäologin Uta Halle. Archäologen sind Fachleute, die die Entwicklung der Menschheit erforschen.



Bjarne wurde gebeten, seinen Fund vorbeizubringen. „Der Münz-Experte hat gesagt, dass das ein Silber-Denar ist“, erzählt Bjarne. Nachdem die Münze gereinigt und näher untersucht worden war, konnte das bestätigt werden. Es ist ein Silber-Denar aus der Zeit des römischen Kaisers Mark Aurel. Der regierte in den Jahren 161-180. Das bedeutet also: Die Münze ist über 1800 Jahren alt!



Das Römische Reich war sehr groß. Die Gegend um Bremen gehörte jedoch nicht dazu. „Bjarne hat die Münze weit außerhalb des Römischen Reiches gefunden. Von daher ist es auch etwas Besonderes“, sagt Uta Halle. Aber wie ist die Münze dorthin gekommen? Die Archäologin äußert Vermutungen: Über Handel könne das passiert sein oder weil Menschen aus der Region damals im römischen Heer gedient haben oder weil sie jemand als Souvenir mitgenommen hat.



Für seinen Fund bekam Bjarne am Freitag eine Urkunde. Dazu gab es zwei Bücher über Archäologie. Was mit der Münze nun passiert, ist noch nicht klar. Bjarne fände es gut, wenn sie in ein Museum kommt. „Da können alle sie sehen.“