Diese Länder sind aber gerade von Hitzewellen und Waldbränden betroffen. Teilweise wurde es über 40 Grad Celsius heiß.



Ein Experte meint, man müsse sogar darauf einstellen, dass es in Zukunft noch heißer und trockener wird. Das liegt am Klimawandel. Bei extremer Hitze sind dann Besichtigungen etwa von Städten oder am Strand liegen kaum auszuhalten.



Ein Experte meint, dann könne man sich überlegen, ob man in Zukunft vielleicht nicht mehr im Süden von Europa Urlaub macht. Stattdessen könnten die nordischen Länder Dänemark, Norwegen oder Schweden beliebtere Ferienziele werden, mit ihren Fjorden, Wäldern und Seen.