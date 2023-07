Andere wiederum lassen sich bei ihren ersten Versuchen am Steuer sogar zuschauen. Und das gleich von Hunderten Menschen live übers Internet. Ein Fahrlehrer in Süddeutschland überträgt nämlich Fahrstunden per Livestream über die Plattform Twitch.



Damit das funktioniert, hat der Fahrlehrer Fabian Schittenhelm das ganze Fahrschulauto vernetzt: Kameras, Router, Sim-Karten, Mikros und Antennen befinden sich darin. „Mittlerweile fahre ich ein halbes Studio im Auto mit rum“, erklärt er. Nur bei den Prüfungen, da bleibt das Fahrschulauto ein ganz normales Auto.