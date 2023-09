Das war nicht immer so. Früher mussten die Leute häufig erst im Telefonbuch nachschauen, wie sie Polizei, Feuerwehr oder den Rettungsdienst am jeweiligen Ort erreichen können. Auf diese Weise ging viel Zeit verloren.



Aber dann gab es einen tragischen Vorfall: Ein Krankenwagen kam erst nach einer Stunde zu einem Jungen, der bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde. Das Kind starb. Die Eltern stellten danach fest: Das lange Warten auf den Rettungsdienst war damals die Regel in Deutschland. Sie wollten das ändern und gründeten eine Organisation, die die bundesweiten Notrufnummern forderte.



Einige Jahre später beschlossen Politiker dann, die Notrufnummern 110 und 112 einheitlich für die Bundesrepublik Deutschland einzuführen. Das war vor rund 50 Jahren, genauer am 20. September 1973. Die Notfallnummern feiern in diesem Jahr also ein Jubiläum.