Sie reisen von Deutschland aus in die Länder Singapur, Australien, Vietnam und Oman und kehren danach zurück. Bestenfalls legen sie zwischendurch noch weitere Stopps in anderen Ländern ein. Das ist der Plan von zwei jungen Männern aus Norddeutschland. Das Besondere an ihrer Reise: Die beiden Freunde Alexander Källner und Lovis Wiefelspütz sind auf die Hilfe des jeweils anderen angewiesen.

Alexander Källner ist körperlich schwerbehindert. Im Alltag braucht er Unterstützung, etwa beim Zähneputzen oder Essen. Sein Freund Lovis Wiefelspütz hilft ihm dabei. Dafür übernimmt Alexander Källner die Planung der Reise und behält die Ausgaben der beiden im Blick. Denn das kann Lovis Wiefelspütz wegen einer Aufmerksamkeitsstörung nicht so gut. „So sind wir ein Team, das gut miteinander funktioniert“, sagt er.

Wie lange die beiden noch um die Welt reisen können, ist unsicher. Denn so eine Reise ist ziemlich teuer. Bisher reicht ihr Geld noch für einige Wochen. Damit das Abenteuer nicht bald schon endet, sammeln die beiden im Internet Spenden.

TEASER-FOTO: --/Lovis Wiefelspütz/dpa