Einer der wenigen, die sich die Arbeit machen, ist Wilhelm Dierking. Er erntet derzeit jeden Tag Cranberrys. Und zwar in der Lüneburger Heide, einer Region im Bundesland Niedersachsen. Für die Ernte benutzt Herr Dierking ein Gerät, das wie eine Art Rasenmäher aussieht. Damit pflügt er Reihe für Reihe durch die dicht bewachsene Heidefläche.

Manche Leute mögen Cranberrysaft. Foto: Philipp Schulze/dpa

Der Name Cranberry leitet sich vom englischen Wort „Crane“ für Kranich ab. Denn die Blüte erinnert an den Kopf des Vogels. Auf Deutsch heißen die Früchte Moosbeeren oder Kranbeeren. Manche Leute mögen Saft daraus oder essen sie getrocknet im Müsli. Die Frucht enthält wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamin C.