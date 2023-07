Fingerhakeln Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Fingerhakeln Bayerische Sportart Von dpa | 09.07.2023, 15:24 Uhr

Wusstest du, dass es in Bayern und Österreich eine spezielle Sportart namens Fingerhakeln gibt? Die funktioniert so: Jeweils zwei Gegner sitzen sich an einem Tisch gegenüber. Mit ihren Mittelfingern halten sie einen Ring aus Leder und ziehen daran. Statt mit dem Ring geht es auch, die Zeigefinger zu verschränken. Das Ziel ist, mit aller Kraft zu ziehen, bis man den anderen über die Tischkante gezogen hat.