Am Computer ist es möglich, einen digitalen Zwilling etwa von Maschinen aus einer Fabrik zu schaffen. Man bekommt so ein Abbild mit den Eigenschaften und Fähigkeiten der Maschine. Das ist dann der digitale Zwilling. Mit seiner Hilfe sieht man etwa, ob alles funktioniert oder ob bald ein Teil erneuert werden muss.



Auch mit Bäumen geht das, soll jetzt ein Projekt in der Stadt Erlangen zeigen. Dazu liefern Sensoren und Messgeräte am Baum Informationen an einen Rechner. Sie zeigen unter anderem: Wie feucht ist die Erde? War es lange heiß und trocken? Der Zwillingsbaum kann dann sagen, ob der echte Baum Hilfe braucht und bewässert werden muss. Dann kann die Stadt Tankwagen genau an die richtige Stelle schicken.