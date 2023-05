Forschende im Land Japan haben es ausprobiert. Gewaschene Windeln wurde winzig klein zerstückelt. Denn sie sollten einen Teil des Sandes ersetzen, der für das Herstellen von Beton oder Mörtel benötigt wird. In den Experimenten kam es darauf an, herauszufinden, wie viel so ein mit Windeln angemischter Beton tragen kann. Je höher man baut, desto weniger ist es. Muss eine Wand dagegen kein Gewicht tragen, kann man viel des recycelten Materials nutzen.



Noch ist es eine Idee für die Zukunft. Denn es fehlen Firmen, die solches Material herstellen und Regeln, damit das Bauen damit sicher und möglich ist.