Autobahnbrücke wird abgerissen Bauarbeiten statt wuseligem Verkehr Von dpa | 29.09.2023, 16:31 Uhr | Update vor 23 Min. Kreuz Kaiserberg Foto: Matthias Balk/dpa

So viel Verkehr kommt nur an wenigen Orten in Deutschland zusammen. Am Kreuz Kaiserberg kreuzen sich zwei Autobahnen. Züge fahren hier und es gibt einen Kanal für Schiffe. Ungefähr 130 000 Fahrzeuge nutzen am Tag die Autobahnen. Das Kreuz Kaiserberg befindet sich in Oberhausen, im Westen Deutschlands.