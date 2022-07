Bislang haben deutsche Autohersteller Batteriezellen meist im Ausland bestellt, etwa in Asien oder in den USA. Das soll sich aber ändern, auch um Problemen etwa bei der Lieferung vorzubeugen.

So will etwa der Autohersteller Volkswagen künftig selbst Batteriezellen herstellen. Am Donnerstag wurde in Salzgitter im Bundesland Niedersachsen der Grundstein für ein neues Werk gelegt.

Zum Baustart kam sogar Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn das Thema ist wichtig. In Zukunft sollen viel mehr Elektroautos in Deutschland fahren und damit Autos mit Verbrennungsmotoren ablösen. Das wiederum soll dem Klima helfen.

Die Hersteller brauchen dafür aber mehr Batteriezellen. Auch andere Autobauer wie Mercedes, BMW oder Opel arbeiten an leistungsstarken Auto-Akkus.