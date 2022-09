Die Gruppenspiele in der Stadt Köln beendete die Mannschaft auf dem zweiten Platz. Damit landeten sie hinter den Titelverteidigern aus Slowenien. „Wir freuen uns auf die nächste Bühne“, sagte Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert nach der Vorrunde. Vor allem die Siege über die starken Mannschaften aus Frankreich und Litauen haben den deutschen Spielern Mut gemacht.

Chance auf die nächste Runde

Die nächsten EM-Spiele finden in Berlin statt. „Ich habe richtig Bock drauf“, sagte Spieler Franz Wagner. Weiter geht es am Samstagabend gegen das Team aus Montenegro. Wer das Spiel gewinnt, kommt eine Runde weiter. Deutschland will bei der EM eine Medaille holen. Das bedeutet: Das Team muss es mindestens ins Halbfinale des Turniers schaffen.