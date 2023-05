Sie sind ein Team aus der Stadt Gera. Beim Welttanzwettbewerb treten sie mit an. Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Mädchen Ballettgruppe aus Gera fährt zum Welttanzwettbewerb Von dpa | 26.05.2023, 12:57 Uhr

Um an einem Tanzwettbewerb teilzunehmen, musst du ziemlich gut tanzen können. Eine fünfköpfige Gruppe aus Gera ist sogar so gut, dass sie zu den Weltmeisterschaften in Prag fahren.