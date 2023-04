Was ziehe ich an, wenn ich einen Tempel besuchen möchte? Wie verhalte ich mich gegenüber älteren Menschen? Isst man hier mit Messer und Gabel? Solche Fragen kommen häufig auf, wenn man ein fremdes Land besucht. Schließlich gelten in jeder Kultur andere Regeln.

Auf der Insel Bali im Land Indonesien etwa hatten sich Urlauber zuletzt danebenbenommen. Zum Beispiel fuhren viele ohne Helm und Führerschein auf Motorrollern. Die Regierung der Region findet: Das geht gar nicht! Daher möchte sie nun einen speziellen Reiseführer für gutes Benehmen herausbringen.

„Nicht alle Ausländer wissen, was auf Bali erlaubt ist und was nicht“, sagte ein Fachmann. In dem Leitfaden für gute Touristen sollen deswegen etwa balinesische Bräuche erklärt werden. Es geht zum Beispiel darum, wie man sich in religiösen Häusern benehmen und kleiden sollte. Balinesen etwa tragen dort einen Sarong. Das ist ein langer Rock für Männer und Frauen.