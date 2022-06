FOTO: Marijan Murat up-down up-down In Schulen, Kitas und anderen Bildungseinrichtungen könnte in Zukunft das Personal fehlen. Foto: Marijan Murat/dpa Bildung Bald zu wenig Von dpa | 23.06.2022, 16:15 Uhr

Sie sind Erzieher, Hochschul-Professorin oder Lehrer: Viele Menschen arbeiten in Deutschland in der Bildung. Doch Fachleute erklärten am Donnerstag: In Zukunft wird es in diesem Bereich wohl zu wenige Arbeitskräfte geben.