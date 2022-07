Die Experten berichteten aber am Montag auch: Die Zahl der Menschen auf unserem Planeten wächst immer langsamer. Ab dem Jahr 2080 soll die Zahl gar nicht mehr weiter ansteigen. Dann sollen etwa 10,4 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Bis dahin bist du allerdings schon über 60 Jahre alt.

Das Land mit der größten Bevölkerung ist momentan noch China in Asien. Doch das könnte sich aber bald ändern. Schon nächstes Jahr soll das Land Indien an China vorbeiziehen. Das liegt unter anderem daran, dass es in China längere Zeit nicht erlaubt war, mehr als ein Kind zu bekommen.