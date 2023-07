Der Regenwald, eine Feuerwehrstation oder das Mittelalter: All das kann man gerade in der Playmobil-Ausstellung in Baiersbronn in Süddeutschland sehen. Besucherinnen und Besucher können in der Eislaufhalle Baiersbronn noch bis zum 3. Oktober insgesamt zwölf Schaukästen voll Playmobil bestaunen.

Auch Playmobil-Mönche haben einen Platz in dieser Ausstellung gefunden. Foto: Uli Deck/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Und diese Schaukästen sind prall gefüllt! Unter anderem 300 000 Playmobil-Figuren sind darin ausgestellt. Es gibt zum Beispiel auch eine mittelalterliche Klosteranlage aus Playmobil zu sehen. Das ganze Playmobil gehört übrigens dem Künstler Oliver Schaffer aus der Stadt Hamburg. Er behauptet, die größte Playmobil-Schausammlung der Welt zu besitzen.

