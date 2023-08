Preise für Saale und Nordhorn Bahnhöfe zum Wohlfühlen Von dpa | 24.08.2023, 13:08 Uhr | Update vor 1 Std. Bahnhof Halle/Saale Foto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down

Schnell weg hier! An Bahnhöfen will man meist nur ankommen, wegfahren oder umsteigen. Trotzdem macht es etwas aus, ob man sich in einem Bahnhof zurechtfindet und wohlfühlt. Einmal im Jahr wird dafür die Auszeichnung „Bahnhof des Jahres“ vergeben. Am Donnerstag wurden sogar zwei benannt: