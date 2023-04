Ostereier Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Bräuche zu Ostern Bäume voller Eier Von dpa | 04.04.2023, 12:30 Uhr

Hühner etwa legen Eier. Doch welcher Baum legt Eier? Keiner! Trotzdem sieht man gerade viele bunte Eier an Zweigen hängen. Klar, das liegt an Ostern! Aber was haben Eier mit diesem Fest überhaupt zu tun?