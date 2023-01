Das war allerdings nicht die Natur, etwa weil es gestürmt hat. Fachleute vom Technischen Hilfswerk haben am Wochenende Fichten an einer Straße im Bundesland Sachsen-Anhalt gesprengt.



Das ist ungewöhnlich. Schließlich werden Bäume in der Regel abgesägt. Doch diese standen an einem extremen steilen Hang direkt an einer wichtigen Straße für den Autoverkehr. Weil es zuletzt geschneit hatte, bestand die Gefahr, dass sie bald umstürzen.



Arbeiten etwa mit einer Axt oder Motorsäge wären an den steilen Stellen sehr gefährlich geworden. Aus diesem Grund kamen Sprengexperten zu Hilfe. Etwa 50 Bäume wurden so aus dem Weg geräumt. Danach wurde die Straße sauber gemacht und freigegeben.