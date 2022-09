Die Nationalsozialisten (abgekürzt: Nazis) mit ihrem Anführer Adolf Hitler waren vor etwa 80 Jahren an der Macht. Sie bedrohten und töteten Menschen, die ihnen nicht passten, vor allem Juden, aber auch politische Gegner und behinderte Menschen.



Allein in das Lager Buchenwald im heutigen Bundesland Thüringen verschleppten die Nazis 280 000 Menschen. Viele von ihnen starben. Das geschah auch, als am Ende des Kriegs Menschen auf einen Marsch in ein anderes Lager geschickt wurden.



Zur Erinnerung daran wurden entlang des Wegs bisher 168 Bäumchen gepflanzt, am Freitag waren es zwei. In den nächsten Jahren sollen es insgesamt 1000 Buchen werden.