Die App „Hallo Baum“ hält Infos zu Bäumen in mehreren Städten bereit. Wer etwa in Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt oder Leipzig vor einem Baum steht, kann einfach die App auf dem Smartphone öffnen.



Das Programm zeigt dann nicht nur die Art des Baumes an, sondern auch sein Alter, die Eigenschaften des Bodens und auch, wie viel CO2 der Baum in Sauerstoff umwandelt. Die Macher der App wollen den Leuten zeigen, was für eine wichtige Rolle die Bäume in der Stadt spielen. Die App kann man auf www.hallobaum.de herunterladen.