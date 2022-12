Der Grund ist eine alte Bombe. Bauarbeiter haben sie am Donnerstag in Heidelberg in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden. Die 250-Kilo-Bombe stammt noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals ist sie nicht explodiert. Daher mussten Experten den sogenannten Blindgänger nun entschärfen.



Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb ein großer Bereich um den Hauptbahnhof in Heidelberg geräumt. Die Polizei hat dafür Straßen abgesperrt. Viele Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch viele Geschäfte wie die Bäckerei, sowie Kindergärten und Schulen in dem Sperrbereich mussten kurzfristig schließen. Nach der Entschärfung am Mittag wurde die Sperrung dann aufgehoben.