Bäcker Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Energiekosten Bäcker machen das Licht aus Von dpa | 08.09.2022, 15:15 Uhr

Licht aus: In vielen Bäckereien blieb es am Donnerstag dunkel. Mit der Aktion wollten Bäcker in Norddeutschland auf ein Problem aufmerksam machen. Dafür musst du wissen: Backöfen und Kühlanlagen in Bäckereien verbrauchen jede Menge Energie. Die Preise für Gas und Strom könnten in diesem Winter aber deutlich ansteigen. Das hat unter anderem mit Russlands Krieg in der Ukraine zu tun.