Freibäder im September Badespaß verlängert Von dpa | 08.09.2023, 14:02 Uhr | Update vor 33 Min. Freibad Foto: Jan Woitas/dpa

Was für ein Wetter: Überall in Deutschland ist es sehr warm und sonnig. Fachleute erwarten am Wochenende Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Eine frische Abkühlung wäre da genau das Richtige. Vielleicht ja in einem Freibad?