Das Verbot der Schlappen soll die Schülerinnen und Schüler aber nicht vor kalten Füßen bewahren. Die Begründung ist: Bei Versuchen im Chemie-Unterricht seien die Füße nicht genug geschützt. Schließlich wird dort mit Chemikalien experimentiert.

Manche Schülerinnen sind genervt von dem Verbot: „Es gibt zu viele Vorschriften, was unsere Kleidung angeht“, meint etwa die 14-jährige Mariam. „Wenn wir Turnschuhe tragen dürfen, weshalb nicht auch Schlappen“, sagt Léa. Agathe findet, die Schlappen-Mode sei bereits vorbei: „Keiner kommt mehr in Badeschlappen, aber jeder sollte sich so anziehen können, wie er will“.