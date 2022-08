"Cool am Pool" heißt das Projekt, bei dem es darum geht, Stress im Freibad zu verhindern. Foto: Wolfgang Kumm/dpa FOTO: Wolfgang Kumm up-down up-down Freibad Cool am Pool – Baden ohne Streit Von dpa | 08.08.2022, 16:26 Uhr

Jemanden ins Wasser schubsen oder sich an der Rutsche vordrängeln: So etwas führt schnell zu Streit im Freibad. In Berlin sorgt ein Projekt für mehr Frieden am Schwimmbecken.