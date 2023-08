Bekannt für Lebkuchen ist unter anderem die Stadt Nürnberg in Bayern. Beliebt sind sie inzwischen aber längst nicht mehr nur dort. Auch außerhalb von Deutschland kommen sie gut an, in Asien und den USA zum Beispiel. „Dort sind deutsche Tradition und althergebrachte Handwerkskunst gefragt wie nie zuvor“, erklärt ein Mitarbeiter der Lebkuchen-Fabrik. Also wird auch für die Menschen dort gebacken.



Hinzu kommt: Bei uns bekommt man Weihnachtsgebäck wie Stollen und Plätzchen auch schon Monate vor dem Fest in den Supermärkten. Dann kaufen viele Leute die Sachen bereits, vor allem, wenn es nicht mehr so warm ist.