Jake Sully ist ein Na'vi Foto: -/20th Century Studios/dpa up-down up-down Erfolgreicher Kinofilm „Avatar 2“ auf Platz fünf Von dpa | 27.01.2023, 14:01 Uhr

Blau, stark und furchtlos: Das sind die Ureinwohner in der fernen Welt Pandora. Hier spielt der neue Kinofilm „Avatar - The Way of Water“. Der Film ist auf einer Weltrangliste für erfolgreiche Filme auf Platz fünf vorgerückt. Seit dem Kinostart Mitte Dezember wurden mehr als zwei Milliarden Dollar verdient.