Aktion von Klimaschutz-Gruppe Autoverkehr in der Hauptstadt anhalten Von dpa | 18.04.2023, 16:15 Uhr

Wo genau die Leute der Gruppe auftauchen werden, ist noch geheim. Was sie genau in Berlin vorhaben, auch noch. Klar ist nur: Der Verkehr auf den Straßen der Hauptstadt soll Anfang kommender Woche möglichst häufig angehalten werden. Eine Sprecherin der Gruppe erklärte am Dienstag: „Wir werden die Stadt friedlich zum Innehalten bringen.“ Hunderte Leute werden für die Aktionen erwartet.