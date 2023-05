Autobahn-Brücke Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Sprengung lief gut Autobahn-Brücke zerfällt zu Staub Von dpa | 07.05.2023, 15:03 Uhr

„Zündung!“, erschallt es durchs Tal. Der Sprengstoff an den Brückenpfeilern explodiert. Die Rahmede-Talbrücke sackt in sich zusammen. Wo sie stand, stiegen nach der Sprengung am Sonntag grau-braune Wolken aus Staub auf.