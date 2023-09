Wie viel Wasser in dem See ist, hängt vom Regen ab. Und der falle in Zeiten des Klimawandels gerade im Winter immer geringer aus, erklärt ein Fachmann. „Wir wollen mit allen Mitteln verhindern, dass der See austrocknet.“ Der Plan: Fachleute wollen Wasser aus der Donau in den See umleiten. Denn der Fluss liegt ganz in der Nähe.



Umweltschützer fürchten aber, dass das fremde Wasser für mehr Schlamm und Algen in dem See sorgen könnte. Außerdem brauche das Gewässer regelmäßige Trockenphasen. Dass der See austrocknet, passiert ungefähr alle 100 Jahre. Zuletzt war es vor rund 150 Jahren der Fall.