Museum Wilhelmshaven: Meeressaurier in Echtgröße Von dpa | 30.06.2022, 14:18 Uhr

Vor Millionen Jahren lebten Saurier in den Meeren. Einige von ihnen können jetzt in Wilhelmshaven angesehen werden. Dort eröffnet am 2. Juli eine Dauerausstellung mit zahlreichen Fossilien und Sauriermodellen.