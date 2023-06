Regenwald, deutscher Schwarzwald, mittelalterliches Kloster, Feuerwehr-Station oder Prinzessinnen-Turm: All diese Landschaften, Gebäude und Welten sind Teil einer Ausstellung in der Stadt Baiersbronn in Süddeutschland. Besucherinnen und Besucher können dort noch bis zum 3. Oktober insgesamt zwölf Schaukästen bestaunen. Und die sind prall gefüllt! Unter anderem 300 000 Playmobil-Figuren sind darin ausgestellt.



Das ganze Playmobil gehört übrigens einem Künstler aus der Stadt Hamburg. Er behauptet, die größte Playmobil-Schausammlung der Welt zu besitzen.