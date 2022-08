Ruben ist zwölf Jahre alt, hat aber schon das Abitur gemacht. Foto: Roberto Pfeil/dpa FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down Bildung Außergewöhnlich klug Von dpa | 05.08.2022, 12:08 Uhr

Der zwölfjährige Ruben ist außergewöhnlich klug. Er hat gerade Abitur gemacht. In seinem Alter kommen andere Kinder erst in die sechste Klasse. Aber Ruben fängt bald schon an, an einer Universität zu studieren. Dort wird er mit Abstand der Jüngste sein. Das macht ihm aber nichts aus: „Ich bin stolz und glücklich, dass ich mein Abi habe und freue mich auf das Neue, das jetzt kommt“, erzählte er einer Reporterin.