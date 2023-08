Reise nach Australien abgebrochen Außenministerin Annalena Baerbock kehrt um Von dpa | 15.08.2023, 14:28 Uhr | Update vor 43 Min. Annalena Baerbock Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Eine ihrer Aufgaben ist es, in andere Länder zu reisen. Als Außenministerin von Deutschland ist Annalena Baerbock also viel unterwegs. Am Dienstagmorgen musste die Politikerin aber eine wichtige Reise absagen. An dem Regierungsflugzeug der Bundeswehr hatte es mehrfach technische Probleme gegeben.