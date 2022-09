Auf ihren Reisen trifft Annalena Baerbock nicht nur andere Politiker, sondern manchmal auch Kinder. Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Annalena Baerbock auf Reisen Ein Geheimwort für die Kinder der Ministerin Von dpa | 23.09.2022, 12:12 Uhr

Annalena Baerbock ist Außenministerin von Deutschland und sehr viel auf Reisen. Die Politikerin kann also nicht so viel zu Hause bei ihren zwei Töchtern sein. Wie sie den beiden trotzdem nahe ist, hat sie am Donnerstag in einer Fernsehsendung erzählt.