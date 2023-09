Im Inneren sieht es aber ganz anders aus. Hier stehen die typischen Kirchenbänke. An der Wand hängt ein großes Kreuz, und an der Decke sind aufwendige Malereien zu sehen.



Doch warum ist die Kirche von außen nicht zu erkennen? Das liegt an ihrer Geschichte: Vor etwa 90 Jahren wollte ein Ehepaar in dem Ort eine neue Dorfkirche errichten lassen. Doch der Antrag wurde abgelehnt. Deshalb ließen die Leute die Kirche heimlich in die Scheune einbauen.



Kirche in Scheune Foto: Patrick Pleul/dpa

Ihre Nachfahren setzen sich nun dafür ein, die versteckte Kirche zu erhalten. Um das Gebäude noch mehr zu nutzen, sollen auch Kinofilme dort laufen oder kleine Konzerte stattfinden.