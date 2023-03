An diesem Wochenende war das aber anders. Wegen eines für Montag geplanten Warnstreiks im Verkehr machten viele Bundesländer eine Ausnahme. 10 der 16 Bundesländer lockerten das Fahrverbot für Lastwagen. Dazu zählten etwa Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen.



Der Warnstreik soll am Montag den öffentlichen Verkehr in Deutschland lahmlegen. Arbeiterinnen und Arbeiter wollen ihren Chefs so Druck machen, damit sie besser bezahlt werden. Statt mit Bus oder der Bahn fahren am Montag viele Menschen mit dem Auto. Das könnte zu extrem vollen Straßen und Staus führen. Kommen schon ein paar Lastwagen am Sonntag an ihr Ziel, stehen sie am Montag nicht mit in den Staus.