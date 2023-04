Hier ist schon lange kein Tropfen Wasser mehr gelandet. In manchen Regionen im Süden Europas ist die Erde staubtrocken. Dabei hat der Sommer noch gar nicht angefangen. Hier bekommst du einen Überblick, welche Folgen die Dürre hat.



Wetter: Schon im März herrschten in einigen Ländern in Südeuropa ungewöhnlich hohe Temperaturen. In diesem Sommer rechnen Fachleute mit neuen Hitzerekorden. Dazu kommt extreme Trockenheit in Ländern wie Spanien, Frankreich und Italien. Fachleute erwarten, dass solche Dürren in Zukunft noch häufiger vorkommen und heftiger ausfallen werden. Zur aktuellen Lage sagte der Experte Javier Martín Vide: „Ein Ende dieser Dürre ist nicht in Sicht.“



Gewässer: Viele Flüsse und Seen in Südeuropa führen nur wenig Wasser. Im Gardasee in Italien zum Beispiel war das Wasser Anfang des Jahres besonders niedrig. Dadurch war sogar eine kleine Insel zu Fuß erreichbar. Einige Stauseen in Spanien zum Beispiel sind nur noch zu einem Viertel gefüllt. Vor einem Jahr waren sie noch zur Hälfte voll. Stauseen sind wichtige Wasserspeicher für größere Gebiete.



Felder: Besonders bitter ist die Dürre für Landwirte. Nicht nur, dass es zuletzt viel zu wenig regnete. Auch das Wasser zum Bewässern der Felder ist knapp. In Teilen von Spanien müssen die Landwirte zum Beispiel mit weniger Wasser auskommen. Gärten und öffentliche Parks dürfen gar nicht mehr bewässert werden. Auch Straßen dürfen nicht mehr mit Trinkwasser sauber gemacht werden.



Urlauber: Im Sommer wird das Wasser in vielen Regionen noch knapper. Doch gerade in dieser Zeit reisen Tausende Urlauberinnen und Urlauber in die Länder im Süden Europas. Aus einigen Regionen hieß es nun: Pools in Hotels oder Schwimmbädern sollen trotzdem befüllt werden. Manche Hotels versuchen aber zum Beispiel, mit speziellen Duschen Wasser zu sparen. In der spanischen Stadt Barcelona standen die Menschen beim Duschen schon Schlange.