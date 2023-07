Das ging selbst den Motorrad-Fahrern etwas zu schnell. Am Samstag kam es bei dem berühmten Radrennen Tour de France zu einem seltenen Moment. Die Rennfahrer Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard lieferten sich am Berg ein spannendes Duell. Plötzlich setzte Tadej Pogacar zum Überholen an.



Besonders weit kam der Fahrer aus dem Land Slowenien allerdings nicht. Nach wenigen Metern versperrten ihm zwei Motorräder kurzzeitig den Weg. Jonas Vingegaard aus Dänemark konnte wieder mithalten, der Angriff war verpufft. Aber was haben Motorräder überhaupt auf einer Rennstrecke für Rennräder zu suchen?



Sturz bei der Tour de France Foto: Daniel Cole/AP/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Solche Begleitfahrzeuge gehören bei großen Radrennen dazu. Hinter den Fahrern sitzen zum Beispiel Fotografinnen und Fotografen oder Kamera-Leute fürs Fernsehen. Sie liefern die Bilder, die wir zu Hause auf dem Fernseher oder auch im Internet sehen. Dabei wollen sie natürlich nicht nur an einer Stelle der langen Strecke fotografieren. Deshalb fahren sie auf Motorrädern mit. Dabei müssen sie aber eigentlich ausreichend Abstand halten.



Der Fotograf auf einem der beiden Motorräder entschuldigte sich hinterher. Die Motorräder sind aber längst nicht die einzigen Begleiter auf der Strecke. Auch Autos der verschiedenen Teams fahren mit. Sie versorgen ihre Fahrer unter anderem mit Getränken und Infos zum Rennen. „Wir haben auch Autos vor dem Rennen, die alles regeln, was gefährlich werden könnte“, erklärt ein Sprecher des Radrennens.



Neben den vielen Fahrzeugen stehen auch jede Menge Fans an der Strecke. Sie feuern die Sportler an. Teilweise stehen sie dabei mitten auf der Straße und machen erst kurz vorher Platz. So kam es am Sonntag zu einem Unfall. Einer der Rennfahrer hatte den Arm eines Fans berührt. Er stürzte daraufhin und riss gleich 20 seiner Rennrad-Kollegen mit zu Boden. Erst mal konnten aber alle weiterfahren.



Ein ehemaliger Profi richtete sich danach an die Fans: „Versucht nicht, Teil des Spektakels zu werden“, sagte Jens Voigt. „Überlasst die Straße den Fahrern.“ Der Radprofi Nils Politt ist ähnlicher Meinung: „Das ist schon extrem teilweise“, sagte er. Die Fahrer sollten freie Fahrt haben.