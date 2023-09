Naturwissenschaften Aus drei Fächern wird eins Von dpa | 12.09.2023, 12:07 Uhr | Update vor 1 Std. Naturwissenschaften Foto: Felix Kästle/dpa up-down up-down

Im Fach Physik lernt man zum Beispiel etwas über Strom, im Bio-Unterricht zu Tieren und Pflanzen und in Chemie wird viel experimentiert. Eigentlich also ganz unterschiedliche Dinge. An einigen Schulen im Bundesland Niedersachsen wurden diese Schulfächer aber trotzdem nun zusammengelegt. Dort nennt sich die Mischung aus Physik, Biologie und Chemie jetzt Naturwissenschaft und ist ein neues Fach. Das teilte ein Ministerium am Dienstag mit.