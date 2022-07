Gerade ist es in Deutschland an vielen Orten supertrocken. Das bedeutet: hohe Waldbrandgefahr! Damit Feuer schnell bemerkt werden, sind auch kleine Feuerwehr-Flugzeuge unterwegs. Sie kreisen zum Beispiel über dem Harz in den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Aus der Luft wird geschaut, ob irgendwo Rauch zu sehen ist.