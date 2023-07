Chromit Foto: Anupam Nath/AP/dpa up-down up-down Metall Chrom Aus der Erde auf das Auto Von dpa | 19.07.2023, 14:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Bagger und andere Maschinen graben sich tief in die Erde. Im Ort Kaliapani im asiatischen Land Indien bauen Arbeiter das Mineral Chromit ab. Tonnenweise wird es auf Lastwagen geladen und aus der Bergbau-Mine gefahren. Auch in anderen Teilen der Welt bauen Bergbau-Firmen viel Chromit ab, etwa in Südafrika und der Türkei.