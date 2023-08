Jetzt stell dir das hundertfach, sogar tausendfach vergrößert vor: einen Ort, an dem Millionen verschiedener Dinge in Regalen liegen. So einen Ort nennt man Logistikzentrum. Dort sollen die Sachen zusammengesucht, in Pakete gepackt und schnell verschickt werden an Leute, die etwas online bestellt haben.



So ein neues Logistikzentrum hat die Handelsfirma Amazon gerade im Bundesland Niedersachsen eröffnet. Mehr als 1000 Menschen sollen dort im Ort Großenkneten in Zukunft arbeiten und auch Hunderte Roboter!



Die Aufgabe der Roboter ist es, bewegliche Regale zu den Leuten an den Packstationen zu bringen. „Man hat hier ein Prinzip, dass die Ware zu den Mitarbeitenden kommt und Laufwege entfallen“, erklärt ein Sprecher von Amazon.