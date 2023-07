Frankreich Foto: Christophe Ena/AP/dpa up-down up-down Krawalle in Frankreich Aufgaben im eigenen Land Von dpa | 02.07.2023, 16:03 Uhr

Die Probleme im eigenen Land sind so groß, dass Frankreichs Präsident erst mal dort bleiben will. Deshalb hat Emmanuel Macron gerade seinen Besuch in Deutschland abgesagt. In Frankreich gibt es seit Tagen Demonstrationen, aber auch heftige Krawalle. Es wurden unter anderem Autos und Gebäude in Brand gesteckt.