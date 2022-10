Aufgabe von Alleen Foto: Soeren Stache/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Natur Aufgabe von Alleen Von dpa | 16.10.2022, 13:12 Uhr

Wusstest du, dass Bäume, die in einer Reihe am Straßenrand wachsen, früher eine wichtige Aufgabe hatten? Allee nennt man so eine Straße, an der rechts und links Bäume in regelmäßigen Abständen stehen. Die Bäume waren früher als Begrenzung gedacht. Die sollte den Menschen dabei helfen, die Straße auch im Winter gut zu erkennen. Außerdem sollten die Bäume Schatten spenden.